قديروف ينحر الجمال بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إنه شارك وعائلته في إقامة شعائر عيد الأضحى المبارك في قريته الأم، بعد أن أدى فريضة الحج في مكة المكرمة.

وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "في يوم عيد الأضحى، حضرت شعائر الأضحية بعد أن عدت إلى قريتي الأم، أخمات يورت، مع أفراد عائلتي بعد الحج إلى مكة المشرفة".

كما أشار قديروف إلى أنه قام مع أحفاد الرئيس الأول للشيشان، أحمد حاجي قديروف، بنحر الإبل وتوزيع لحوم الأضاحي على جميع المحتاجين.

كذلك اجتمع الرئيس الشيشاني بـ"مجلس علماء الدين" في جمهوريات شمال القوقاز.

المصدر: نوفوستي



