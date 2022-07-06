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صحيفة: ملياردير روسي يقاضي واشنطن على مصادرة طائرتيه

أخبار روسيا

صحيفة: ملياردير روسي يقاضي واشنطن على مصادرة طائرتيه
Sputnik
رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، وكّل شركة المحاماة "كوبري وكيم" الأمريكية في قضية استيلاء واشنطن على طائرتين يملكهما.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم تسجيل ممثلي الشركة كوكلاء أجانب من أجل التعاون مع أبراموفيتش، حيث تطلب وزارة العدل الأمريكية معلومات حول عمله السياسي مع الحكومات الأجنبية والأفراد والكيانات القانونية".

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وأشارت إلى أن  شركة "كوبري وكيم" هي أول شركة أمريكية تتخذ هذه الخطوة بعد تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وقالت الشركة للصحيفة إنهم وافقوا على تمثيل مصالح أبراموفيتش لكون رجل الأعمال "يشارك في مفاوضات السلام والأنشطة الإنسانية" وأن حل القضايا القانونية ضروري لمواصلة عمله في هذا الاتجاه.

 

المصدر: "تاس" 

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