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ليبيا.. متظاهرون يخرجون في طبرق رافعين الأعلام الخضراء والعلم الجديد (صور + فيديو)

أخبار روسيا

ليبيا.. متظاهرون يخرجون في طبرق رافعين الأعلام الخضراء والعلم الجديد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
طبرق
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أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الجمعة بأن متظاهرين خرجوا في طبرق رافعين الأعلام الخضراء (العلم الليبي قبل 2011) على قدم المساواة مع العلم الجديد.

وقالت قناة الجماهيرية الليبية إن المتظاهرين خرجوا استجابة لدعوات التظاهر يوم الجمعة في مدينة طبرق رافعين أعلاما خضراء، ومطالبين بتوفير الأمن والاستقرار.

ورفع المتظاهرون أيضا صور سيف الإسلام القذافي معتبرين أن الحل لخروج البلاد من أزمتها.

كما طالب المتظاهرون بضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات، وعدم إقصاء أي طرف، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء.

المصدر: وسائل إعلام ليبية + "تويتر"

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