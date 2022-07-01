ليبيا.. متظاهرون يخرجون في طبرق رافعين الأعلام الخضراء والعلم الجديد (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الجمعة بأن متظاهرين خرجوا في طبرق رافعين الأعلام الخضراء (العلم الليبي قبل 2011) على قدم المساواة مع العلم الجديد.

وقالت قناة الجماهيرية الليبية إن المتظاهرين خرجوا استجابة لدعوات التظاهر يوم الجمعة في مدينة طبرق رافعين أعلاما خضراء، ومطالبين بتوفير الأمن والاستقرار.

ورفع المتظاهرون أيضا صور سيف الإسلام القذافي معتبرين أن الحل لخروج البلاد من أزمتها.

كما طالب المتظاهرون بضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات، وعدم إقصاء أي طرف، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء.

خبر في صورة | متظاهرين يرفعون " الرايات الخضراء و رايات الاستقلال "جنبًا إلى جنب في مظاهرة #طبرق المنددة بسوء المعيشة والمطالبة بالإنتخابات . #ليبيا#المرصدpic.twitter.com/RmghTqOTrJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 1, 2022

طبرق اليوم تعيش الديمُقراطية على أصولها😅



العلم الأخضر بجانب علم الإستقلال 🇱🇾

تحت شعار الشعب يريد اسقاط الجميع ✊ pic.twitter.com/zsnBn5Mifk — Madi_LY🇱🇾 (@swideq) July 1, 2022

طبرق pic.twitter.com/PU8bkTzD6w — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) July 1, 2022

مؤيدون للنظام السابق يتظاهرون في #طبرق مع رفع راية #القذافي مع راية الاستقلال بشكل طبيعي ودون اي مضايقات pic.twitter.com/KGvE5J1srz — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) July 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام ليبية + "تويتر"