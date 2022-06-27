بوتين عن المهندسين الروس: موهوبون وعملهم مساهمة جادة في العلوم

في تحية وجهها إلى المشاركين في المنتدى الصناعي للشباب "مهندسو المستقبل 2022" المنعقد في مدينة تولا، لفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده تشتهر بمهندسيها الموهوبين.

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ووصف بوتين في برقية وجهها للمشاركين في المنتدى نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، عمل هؤلاء المهندسين الروس بأنه قدم مساهمة جادة إلى العلوم.

وقال الرئيس الروسي في برقيته: "تشتهر بلادنا بجدارة بالمهندسين الموهوبين والمصممين والباحثين والمبتكرين في الإنتاج. وقد أصبحت اكتشافاتهم اللامعة وابتكاراتهم مساهمة جادة في تطوير الفكر العلمي والتقني، وتعزيز الإمكانات الكبيرة للقطاعات الرئيسة للاقتصاد المحلي، وفي الصناعات الدفاعية. من دواعي السرور أن تقاليد صناعة الآلات التي أثبتت جدواها بمرور الوقت، يواصلها باستحقاق وجدارة الجيل الحالي من المتخصصين".

وأشار بوتين إلى أن المنتدى جمع الشباب الموهوبين والمليئين بالحيوية والمعطاءين المبدعين، والذين ينتظرون برنامجا زاخرا، ومناقشات حول القضايا المهنية، ولقاءات مع ممثلي الشركات الرائدة، والمعلمين ذوي السمعة الطيبة.

وأشار رئيس الاتحاد الروسي إلى أن المنتدى جمع بين الشباب الموهوبين والحيويين والسخيين الذين لديهم أفكار إبداعية مبتكرة، والذين ينتظرون برنامجا غنيا، ومناقشات حول القضايا المهنية، واجتماعات مع ممثلي الشركات الرائدة، والأساتذة البارزين.

وقال الرئيس الروسي أيضا في البرقية: "أنا مقتنع بأن منتداكم، الذي يعقد في السنة الأولى من عقد العلوم والتكنولوجيا المعلن في روسيا، سيصبح حدثا مهما ومنتظرا في التقويم الصناعي، وسيوفر لكم فرصة ممتازة لتحسين كفاءاتكم المهنية، وتنفيذ المبادرات البناءة والحلول الهندسية الفعالة".

كما تمنى بوتين للمشاركين التوفيق والنجاح فيما يسعون إليه، وأيضا أن يخرجوا من زيارة مدينة تولا بانطباعات ساطعة.

المصدر: نوفوستي