مساعد قديروف: عملية تطويق ليسيتشانسك في لوغانسك جارية وفرصة انسحاب القوات الأوكرانية منها تتضائل
Sputnik
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أعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان أبتي علاء الدينوف أن عملية تطويق مدينة ليسيتشانسك تجري على قدم وساق، وأن فرصة انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة تتضائل جدا مع مرور كل ساعة.
وكان فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك أعلن أن مرتزقة من بولدنا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون في ليسيتشانسك غرب الجمهورية.
وقال كيسيليف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية إن المرتزقة المحاصرين في ليسيتشانسك يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافلوغراد.
وأوضح أن هناك حوالي 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون في ليسيتشانسك.
المصدر: RT