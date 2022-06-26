القوات الأكرانية تستهدف منصات حفر وتنقيب قرب جزيرة القرم الروسية

أجلت السلطات قرابة 100 شخص من منصات الحفر "تشورنومور نفت جاز" التي تعرضت لهجوم أوكراني أصيب فيه 3 أشخاص فيما أعتبر 7 آخرون في عداد المفقودين.

أطلق جنود أوكرانيون 3 قذائف على منصات الحفر التابعة لشركة "تشورنومور نيفت غاز".

وقالت السيناتور عن منطقة القرم أولغا كوفيتيدي إن حريقاً اندلع في إحدى منصات الحفر ووصل مباشرة إلى البئر، ولا تزال عمليات الإطفاء جارية.



واوضحت أن الضربة الرئيسية تلقتها إحدى المنصات وكان على متنها 12 شخصًا، وقد تم إنقاذ خمسة منهم، فيما بقي سبعة آخرين في عداد المفقودين. فيما لم يصب أحد على المنصات الأخرى. وكان مجموع الاشخاص المتواجدين على المنصات الاخرى في وقت وقوع الحادث 109 أشخاص، وقد تم إجلاؤهم فور وقوع الحادث. وما تزال عمليات الانقاذ جارية بدعم من وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة سفن الدوريات والطيران.



وفي شبه جزيرة القرم، لا يستبعدون حدوث استفزازات أوكرانية جديدة، لذا يجري العمل على تأمين حماية للمنشآت الهامة.

من جهته قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إن الجمهورية محمية بعدد كافٍ من أنظمة الدفاع الجوي، ولديها تغطية برية كاملة، بالإضافة لتامين حماية لجميع الجسور في القرم.

وذكر مجلس الاتحاد أن الضربة التي تعرضت لها منصات الحفر تسببت في أضرار بيئية لمنطقة البحر الأسود بأكملها وجميع دول منطقة البحر الأسود.

وتقع منصات الحفر المتضررة في شمال شبه جزيرة القرم، بالقرب من أوديسا.

تنتمي "تشيرنومور نيفت غاز" إلى جمهورية القرم وتدير الحقول الواقعة على رصيف البحر الأسود وفي مياه بحر آزوف، وكذلك في الجزء البري من شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: تاس