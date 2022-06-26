سيناتور روسي: العقوبات الغربية ضد روسيا تهدف إلى إرهاق البلاد على المدى الطويل

رأى السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن في تعليقه على الأنباء حول احتمال فرض حظر على واردات الذهب من روسيا أن العقوبات ضد موسكو تهدف إلى الإنهاك المالي والاقتصادي طويل الأجل للبلاد.

وقال بوشكوف في منشور على قناته عبر "تيليغرام" إن "حرب العقوبات ضد روسيا تهدف إلى الإرهاق المالي والاقتصادي طويل الأمد للبلاد".

وأضاف: "قد تحتوي الإجراءات الآحادية المتخذة في إطار هذه الحرب على استثناءات، كما حصل في حالة الحظر الأوروبي على إمدادات النفط الروسية، وذلك اعتمادا على درجة حاجة الغرب (للموارد الروسية) يمكن تعديلها".

وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تراجع الدول الغربية المسار العام للعقوبات "بغض النظر عن إعلان وسائل الإعلام الغربية عن عدم فعالية العقوبات ضد روسيا".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في وقت سابق إن "قادة مجموعة السبع في القمة المقبلة في ألمانيا سيناقشون إمكانية زيادة الضغط على روسيا وتقليل تكاليف مثل هذه العقوبات على الاقتصاد العالمي".

أفيد أيضا بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستنشر يوم الثلاثاء قرارا بحظر واردات الذهب من روسيا إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"