الدفاع الروسية: تحرير سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي في لوغانسك بشكل كامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات جمهورية لوغانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "وحدات من قوات جمهورية دونيتسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل، بدعم من القوات الروسية التي يقودها الجنرال سيرغي سوروفيكين".

إقرأ المزيد

وأضافت أن أراضي المنطقة الصناعية لتابعة لمصنع آزوت في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة قوات لوغانسك، بعدما تصدى الجيش الروسي لمحاولة التشكيلات المسلحة الأوكرانية تحويل هذه الأراضي إلى بؤرة استنزاف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير بلدتي فورونوفو وسيروتينو، وهو ما يعني فرض قوات لوغانسك السيطرة على كامل المناطق المحاذية لضفة نهر "سيفيرسكي دونيتس" من جهة لوغانسك.

المصدر: RT