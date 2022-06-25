موسكو تستعد لموجة حر شديد وتجهز 160 غرفة مكيفة في الطرقات

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين بأنه تم في موسكو إعداد أكثر من 160 غرفة باردة مجهزة بالمكيفات ومياه الشرب.

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وكتب سوبيانين في صفحته على "تلغرام": "يمكنك الانتظار حتى ذروة الحرارة في مراكز الخدمة الاجتماعية. أعددنا أكثر من 160 غرفة باردة مزودة بمكيفات هواء ومياه شرب. إذا شعرت بتوعك، يمكنك طلب الإسعافات الأولية الطبية".

وأشار إلى أن الغرف الباردة تعمل من الاثنين إلى الخميس ابتداء من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 20:00 مساء ويوم الجمعة حتى الساعة 18:45 مساء ويوم السبت حتى الساعة 16:00.

وأضاف أنه بدأ في 17 محطة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية توزيع مياه الشرب، فيما تعمل مكيفات الهواء بنظام صيفي.

ارتفعت درجة الحرارة في العاصمة الروسية اليوم السبت إلى 27,8 درجة، الأمر الذي يجعل هذا اليوم الأكثر حرارة في موسكو منذ بداية الصيف الجاري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة في الأيام القريبة القادمة إلى ما بين 31 و33 درجة.

المصدر: نوفوستي