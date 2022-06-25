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اليابان تسجل ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة خلال شهر يونيو

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اليابان تسجل ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة خلال شهر يونيو
AP
اليابان
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أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بارتفاع درجة الحرارة بمدينة إيسيساكي في شرق اليابان اليوم السبت إلى 40,1 درجة، مما يعد مؤشرا قياسيا لشهر يونيو في البلاد.

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وبسبب ارتفاع الحرارة أوصت السلطات اليابانية السكان بتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة وشرب المزيد من الماء.

من جهتها قالت قناة "NHK" التلفزيونية اليابانية إن مستشفيات طوكيو استقبلت، اليوم السبت، 62 شخصا مصابين بضربة شمس، مضيفة أن اثنين منهم في حالة حرجة.

وأمس الجمعة تم نقل 16 طالبا في مدينة كاي في شرق البلاد إلى المستشفى مصابين بضربة شمس.

المصدر: تاس

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