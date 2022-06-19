إصابة 5 أشخاص إثر زلزال ضرب إيشيكاوا اليابانية

أصيب خمسة أشخاص على الأقل في اليابان نتيجة زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان يوم الأحد، حسب وكالة "كيودو".

وأكد أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارئ عقده في طوكيو أن محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة الكهروذرية في محافظة نيغاتا، وهي الأكبر في البلاد لم تسجل أية أعطال في عملها، ومع ذلك تم إيقاف عملها حاليا.

في حين ظلت حركة القطارات السريعة تسير كالمعتاد، وفقا لشركة السكك الحديدية JR، التي لم تعلق رحلاتها جراء الهزة الأرضية.

المصدر: تاس