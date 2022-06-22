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اختفاء طائرة من طراز AN-30 من الرادار في ياقوتيا الروسية

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اختفاء طائرة من طراز AN-30 من الرادار في ياقوتيا الروسية
Sputnik Igor Russak
طائرة من طراز AN-30 (صورة أرشيفية)
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اختفت طائرة من طراز AN-30 من على شاشات الرادار في ياقوتيا، وبدأ البحث عنها.

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وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية أن الطائرة كانت في طريقها من ياكوتسك إلى ألينيوك، وعلى متنها 7 أشخاص. وانطلقت عملية البحث عن الطائرة.

وقد أقلعت مروحية من طراز "مي-8" وطائرة دورية من طراز AN-26 للبحث عن الطائرة المفقودة.

يذكر أن هذه هي الطائرة الثانية، التي تختفي من شاشات الرادار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اختفت يوم أمس الثلاثاء، 21 يونيو، طائرة من طراز AN-26، وعلى متنها 3 أشخاص في طريقها إلى منصة "فيرتيكالني".


المصدر: تاس

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