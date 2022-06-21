اختفاء طائرة في شرق روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز An-2 وعلى متنها 3 أشخاص اختفت عن الرادار في ياكوتيا بشرق روسيا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة المحلية للطوارئ في بيان لها أنها تلقت فجر اليوم معلومات تفيد بأن طائرة تابعة لشركة خاصة أقلعت من عاصمة الجمهورية ياكوتسك، ولم تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد.

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم وراكب، إضافة إلى شحن وزنه طن واحد.

وذكرت شركة "بولارنيه أفيالينيي" المحلية، أن طائرة من طراز An-26 وعلى متنها فريق من رجال الإنقاذ، أقلعت للبحث عن الطائرة المفقودة.

المصدر: "تاس"