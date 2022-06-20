سلطات القرم: جرحى بهجوم أوكراني على منصات حفر بحرية

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأوضح أكسيونوف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وأصيب ثلاثة منهم، فيما يستمر البحث عن آخرين من أصل 12 شخصا كانوا على متن المنصات في البحر الأسود.

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تجري عملية إنقاذ بمشاركة سفن دورية وطيران في منطقة منصات الحفر البحرية التي تعرضت للضربة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"