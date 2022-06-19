وزيرة قبرصية سابقة: أساليب الغرب في مواجهة روسيا تنتهك القانون وسابقة خطيرة على النظام العالمي

أكدت وزيرة العدل القبرصية السابقة إميلي يوليتيس، أن الغرب ينتهك سيادة القانون بحربه الاقتصادية على روسيا، معتبرة أن مصادرة الأصول الروسية تشكل سابقة خطيرة على النظام العالمي.

وقالت يوليتيس في تصريح نقلته صحيفة "سايبرس ميل": "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوض سيادة القانون، التي هي عزيزة جدا على الدول الديمقراطية لفرض عقوبات ضد روسيا".

إقرأ المزيد

وأضافت: "لا يمكننا مصادرة الأصول، حتى الأصول الحكومية، لأن هذا يشكل سابقة خطيرة على النظام العالمي".

وتابعت: "في حزمة العقوبات الأخيرة حث السياسيون الأوروبيون حرفيا رواد الأعمال والمسؤولين على نسيان الاتفاقات السابقة مع روسيا وعدم الوفاء بالتزاماتهم".

ووصفت الحزمة السادسة من العقوبات بأنها "اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي قد ذهب بعيدا جدا".

وأشارت إلى أن الدعوة إلى نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا تنتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي "ستكون لها عواقب على النظام العالمي".

المصدر: LENTA.RU