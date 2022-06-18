"نوفوستي": استسلام قيادي في كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة الأوكرانية قرب سيفيرودونيتسك

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر أمني بأن أحد قادة كتيبة "أيدار" القومية المتطرفة الأوكرانية تم أسره أثناء تحرير قرية ميتلكينو في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك.

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وقال المصدر "أثناء تطهير ميتيلكينو، استسلم العديد من المسلحين الأوكرانيين، بمن فيهم أحد قادة كتيبة أيدار. ويجري الآن التحقق من رتبته".

وفيما يتعلق بالوضع حول سيفيرودونتسك، أشار المصدر إلى أن "المعارك تدور الآن حول قرية سيروتينو المجاورة لميتيلكينو"، مضيفا أن "ضرب مواقع المسلحين بهذه القرية بصواريخ روسية يوم السبت سمح لقوات لوغانسك بتطوير هجومها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، عن تحرير قرية ميتلكينو بالكامل من قوات كييف، وأوضح أن الجانب الأوكراني خسر في معارك ميتيلكينو خلال الأسبوع الماضي ما بين 600 إلى 700 مقاتل بين قتيل وجريح.

المصدر: "نوفوستي"