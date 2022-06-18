علي خانوف: حظر ليتوانيا عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد الروسية غير قانوني

أكد حاكم منطقة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، أن حظر ليتوانيا عبور بضائع إلى المنطقة غير قانونية ولا تتفق مع أحكام الوثائق الخاصة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "السكك الحديدية الليتوانية أخطرت خطوط السكك الحديدية في منطقة كالينينغراد أنها منذ 18 يونيو تقيد عبور بعض البضائع من مناطق روسيا الاتحادية إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية".

وأضاف: "هذه الإجراءات غير قانونية وقد يكون لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة لليتوانيا والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن إدارة المنطقة ستعرض على السلطات الفدرالية الروسية اتخاذ إجراءات رد ضد ليتوانيا بسبب فرض قيود غير قانونية على عبور بعض البضائع بالسكك الحديدية، في حال لم يتم رفعها.

وقال: "قمت أنا ووزارة النقل الروسية بإعادة نشر سفينة شحن جافة أخرى من بحار أخرى، تعمل على خط أوست - لوغا - بالتييسك من أجل إعادة شحن البضائع التي يحظر الليتوانيين عبورها، وقد نحتاج إلى المزيد السفن حسب الحجم الأقصى لهذه السفن، هناك 7 سفن إضافية في بحر البلطيق، مع بعض الشركات، لن أسميها بعد، وفي غضون أسبوع أو 5 أيام سيكونون مستعدين لتزويدنا بالشروط".

وأوضح عليخانوف: "أريد أن أطمئن الجميع، فلدينا عبّارات تشغيل، ونشغل سفن، ويتم تحميلها في أيام مختلفة بنسبة 10-30%، وفي بعض الأيام لدينا سعة حرة كافية.. على قائمتنا سوف ننقل كل شيء".

وبين أن "عبور المنتجات النفطية بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد لن يتوقف حتى 10 أغسطس.. من المقرر ضمان استمراره بعد 10 أغسطس، مع مراعاة التزامات الاتحاد الأوروبي بعدم إعاقة العبور إلى المنطقة".

المصدر: "تاس"