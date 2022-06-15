بلينكن: كييف هي التي تقرر مسألة التنازلات الإقليمية وواشنطن لن تفرض موقفها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن كييف هي وحدها التي تقرر مسألة التنازلات الإقليمية، مشيرا إلى أن واشنطن لن تفرض موقفها في هذا الإطار.

وفي حديث لقناة PBS قال بلينكن إن "الشعب الأوكراني والحكومة بقيادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي يجب أن يقررا بأنفسهم مسألة إمكانية التنازلات الإقليمية، والولايات المتحدة لن تفرض موقفها".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الغربية "تعمل 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع للتأكد من حصول الأوكرانيين على كل ما يحتاجون إليه" للقتال ضد روسيا.

المصدر: "تاس"