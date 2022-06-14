سيناتور روسي: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل العقوبات المضادة لروسيا

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن الغرب يخشى الاعتراف بأن محاولة عزل روسيا بالعقوبات تضر باقتصاده.

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ولفت السياسي الروسي في هذا السياق إلى الوضع المحيط بالأسمدة الروسية، حيث تشجع الحكومة الأمريكية سرا عمليات الشراء "الرمادية" التي تقوم بها الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الحالة مؤشر على أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل القيود التي فرضتها بنفسها، ولا يمكنها إيجاد مخرج من عواقب الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بموسكو.

وكتب بوشكوف على حسابه في موقع "تلغرام" يقول إن "محاولة عزل أنفسهم عن روسيا مكلفة بالنسبة للغرب. لقد فهموا ذلك بالفعل، لكنهم يخشون الاعتراف بذلك. ويتم استخدام المخططات الرمادية ضد عقوباتهم".

الغرب كان صعد ضغط العقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من الشركات التجارية البلاد، كما وافق الاتحاد الأوروبي على ست حزم من العقوبات، والتي تشمل بشكل خاص على التطبيق التدريجي لحظر على واردات الفحم والنفط.

ووصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية لا سابق لها، فيما يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، مشددا على أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته، والهدف الرئيس للولايات المتحدة وأوروبا يتمثل في الإضرار بحياة الملايين من الناس.

المصدر: نوفوستي