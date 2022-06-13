سيناتور روسي ينتقد ميركل ويكشف أكبر خطأ ارتكبته

قال السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف إن تعليق المصادقة على أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، كان أكبر خطأ ارتكبته المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

وأشار بوشكوف إلى أن المستشارة الألمانية السابقة بالإضافة إلى ذلك أيدت تغيير السلطة بالقوة في كييف، والنهج الغربي لتنمية أوكرانيا.

وقال في قناته على "تيليغرام"، إن سياسة ميركل جعلت من "السيل الشمالي-2" ضحية، رغم اقتناعها بجدواه وحاجة ألمانيا إليه.

واعتبر السيناتور الروسي أن ميركل مسؤولة أيضا بشكل مباشر عن الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي