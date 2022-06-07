سياسي روسي يقترح تسمية العملية الروسية في أوكرانيا باسم قائد سوفييتي حررت قواته كييف من النازية

اقترح السياسي الروسي سيرغي ميرونوف، تسمية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باسم الجنرال نيقولاي فاتوتين، قائد القوات السوفيتية التي حررت كييف من النازية سنة 1944.

وأضاف ميرونوف الذي يرأس حزب "روسيا العادلة-من أجل الحقيقة"، أن ذكرى القائد الذي شارك في المعارك ضد "النازيين"، خلّدت بأسماء الشوارع والمدن الأوكرانية.

وقال:" لقد حدث أنه حين كان مقاتلا شابا، شارك فاتوتين في المعارك مع عصابات بيتليورا، وبعد عقدين من الزمن، أصبح القتال مع القوميين الأوكرانيين قاتلا بالنسبة له".

وأوضح ميرونوف أن القوات الروسية اليوم "تواصل قضية فاتوتين" وستؤدي العملية إلى تحرير أوكرانيا.

وتابع ميرونوف: "لقد أصبح البطل الذي سقط على أيدي القوميين رهينة لدى ورثة قاتليه.

يكفي أن نقول إن شارع فاتوتين في كييف أعيدت تسميته تكريما لزعيم أتباع بانديرا، رومان شوخيفيتش. لكن القصة لا تنتهي! اليوم، يواصل جنودنا وقادتنا عمل فاتوتين. خلال الحرب الوطنية العظمى، أدت عملية باغراتيون إلى تحرير بيلاروس، والآن، في أيامنا هذه، ستؤدي عملية فاتوتين إلى تحرير أوكرانيا من الشياطين البنية".

يذكر ان نيقولاي فاتوتين (1901 - 1944) كان قائدا عسكريا سوفيتيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان مسؤولا عن العديد من عمليات الجيش الأحمر في أوكرانيا كقائد للجبهة الجنوبية الغربية، وجبهة فورونيج خلال معركة كورسك.

أثناء الهجوم السوفيتي لاستعادة الشطر الأيمن من أوكرانيا، قاد فاتوتين الجبهة الأوكرانية الأولى، وكان مسؤولا عن هجمات الجيش الأحمر إلى الغرب والجنوب الغربي من كييف والتحرير النهائي للمدينة.

تعرض القائد العسكري لكمين وأصيب بجروح قاتلة في فبراير 1944 على يد القوميين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي