قديروف يعلن استكمال تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الثلاثاء، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية والميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك أكملوا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين.

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "المحاربين من جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وقوات الأمن الروسية الأخرى، أكملوا التطهير الكامل لسيفيرودونيتسك. انتقل الجنود إلى المرحلة التالية - فحص عشوائي أكثر شمولا لمنشآت المدينة الفردية".

ووفقا لما قاله، تم تطهير مبنى المديرية الرئيسية لوحدة الأمن الخاصة والأراضي المجاورة تماما، وفي الوقت الحالي، يعمل خبراء الألغام على التخلص من العبوات الناسفة المتبقية هناك.

كما نفى قديروف، في رسالة بالفيديو على قناته على تلغرام، بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن 20-30% من أراضي سيفيرودونيتسك قد تم تحريرها الآن.

وأضاف رئيس الشيشان أن "القطاع السكني تحت سيطرة مقاتلينا بالكامل... لم يتبق سوى عدد قليل من "الشياطين" في المنطقة الصناعية، ووقع انفجار كبير، ونحن نتحقق من الخطوة التالية".

المصدر: تاس