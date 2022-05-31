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أوربان: هنغاريا ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي

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أوربان: هنغاريا ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده لا تلتزم بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أوربان قوله: "تم التوصل إلى الاتفاق، لكن هنغاريا متحررة منه".

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وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعلن أن زعماء الاتحاد توصلوا إلى اتفاق يقضي بحظر جزئي لواردات النفط الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد يتوقع التخلي عن 90٪ من واردات النفط الروسية بنهاية العام الحالي.

المصدر: RT

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