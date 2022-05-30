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الاتحاد الأوروبي يعلن عن إقصاء "سبيربنك" الروسي من نظام سويفت للتحويلات الدولية

أخبار روسيا

الاتحاد الأوروبي يعلن عن إقصاء
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقصاء "سبيربنك"، أكبر بنك روسي، من نظام سويفت للتحويلات الدولية في إطار حزمة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن قادة الدول الأوروبية الذين عقدوا قمة اليوم في بروكسل، توصلوا إلى اتفاق يستهدف فصل "سيبربنك" الروسي عن نظام "سويفت".

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و"سيبربنك" هو أكبر بنك في روسيا، كان أعلن خروجه من الأسواق الأوروبية في 2 مارس الماضي، وذلك بعد ظهور مخاطر أمنية لسلامة الموظفين وأفرع المؤسسة في أوروبا.

المصدر: "أف ب" + RT

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