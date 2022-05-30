دونيتسك: مقتل 117 طفلا خلال 8 سنوات جراء القصف الأوكراني

قال دميتري كلاشينكوف، رئيس مكتب الطب الشرعي بوزارة الصحة بمجلس دونيتسك الشعبي إنه خلال 8 سنوات من النزاع المسلح على أراضي الجمهورية، لقي 117 طفلا مصرعهم ، 35 منهم منذ فبراير 2022.

وأضاف دميتري كلاشينكوف: "الرقم محزن للغاية. ووفقا لبياناتي، فقد قتل 117 طفلا في أراضي الجمهورية ومنطقة دونيتسك على مر السنين الثماني، هؤلاء أطفال دون سن الثامنة عشرة. ومن بين 117 طفلا، توفي 35 منهم منذ شهر فبراير العام 2022 الحالي".

وبحسب قوله، فإن معظم القصر الذين لقوا حتفهم هذا العام كانوا ضحايا الذخائر الأوكرانية غير المتفجرة في شهري أبريل ومايو. منوها بأنه مع انخفاض حدة الأعمال العدائية، بدأ الأطفال يخرجون من مخابئهم في كثير من الأحيان ويجدون قنابل يدوية وقاذفات قنابل يدوية غير مستخدمة وأنواع أخرى من الأسلحة التي تسببت بموتهم جراء تفجرها.

وتابع قائلا: "ربما يكون الأمر الأكثر مأساوية أن هؤلاء الأطفال ماتوا ليس نتيجة القصف، ولكن نتيجة حقيقة المتفجرات والالغام التي خلفها المسلحون الأوكرانيون".

المصدر: نوفوستي