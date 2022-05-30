خبراء بريطانيون يحذرون لندن من صاروخ روسي "خارق" لا يمكنها التصدي له في حال اندلاع مواجهة مع موسكو

أشار الخبير في العلاقات الدولية في جامعة "ليستر" البريطانية البروفيسور أندرو فيتر إلى أن المملكة المتحدة لا تملك وسائل لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية، خصوصا صاروخ "كينجال".

وقال أندرو في تصريح لصحيفة "ديلي إكسبرس" إن "عدم وجود أسلحة دفاعية لدى بريطانية سيجعلها ضعيفة للغاية بحال تعرضها لأي ضربة" من جانب روسيا.

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وأضاف: "ليس لدينا القدرة على اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية الروسية، خصوصا نظام "كينجال" (فرط الصوتي)".

بدوره، قال المحلل أليكس لورد للصحيفة إن "السلاح الخارق الروسي (كينجال) يقع ضمن "الضربة المحتملة" على المملكة المتحدة".

وتابع أن "هذه الصواريخ يتم إطلاقها من طائرات MiG-31K وهو أمر مهم، حيث كان هناك عدد من هذه الطائرات في منطقة كالينينغراد (الروسية) قبل 24 فبراير، القريبة من المملكة المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا يمكن أن تكون كمقاتل "أعزل تماما" في مواجهة الأسلحة الروسية "الرهيبة".

المصدر: "نوفوستي"