قال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات بلاده دخلت مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف في أوكرانيا، منوها باستحالة حماية دونباس إلا من خلال الوصول إلى حدود الجمهوريتين.

وأضاف بوشيلين: "وحداتنا موجودة في عدد من المناطق.. أتحدث عن منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خاركوف".

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وشدد بوشيلين على أن الأمر لا يتعلق بتحرير خاركوف، ولكن يتعلق بحماية الجمهوريتين (دونيستك ولوغانسك الشعبيتين) "بالكامل".

وتابع قائلا: "كان من المستحيل حماية الجمهوريتين فقط من خلال الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كنا ببساطة نرد على العدو. لكن ذلك القصف، ذلك العدوان من اوكرانيا، كان سيستمر إلى ما لا نهاية".

المصدر: نوفوستي