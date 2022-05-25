وزارة العلوم الروسية تؤكد نيتها الانسحاب من عملية "بولونيا"

أكدت وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية عزمها على الخروج من عملية "بولونيا" وإعطاء الأولوية لنظام التعليم الوطني.

صرح بذلك ناطق باسم الوزارة وقال وزير التعليم العالي والعلوم، فاليري فالكوف:" يجب التعامل مع نظام بولونيا على أنه مرحلة فات أوانها، فالمستقبل ينتمي إلى نظامنا التعليمي الفريد من نوعه والذي ينطلق من مصالح الاقتصاد الوطني وتقديم مجال أوسع والحد الأقصى من الإمكانيات لكل طالب".

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك فإن وزارة التربية الروسية أعربت عن استعدادها للتعاون مع وزارة التعليم العالي والعلوم في مجال الانتقال إلى نظام التعليم الجديد.

وشاطره في هذا الرأي رئيس كتلة الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، ليونيد سلوتسكي، الذي وصف نظام "بولونيا" بتجربة فاشلة على الأطفال والشباب الروس، وشدد البرلماني على ضرورة العودة إلى النظام الكلاسيكي الروسي للتعليم.

يذكر أن نظام "بولونيا" يقضي بوجود نظام تعليم يتكون من المرحلتين، وهما المرحلة الجامعية (البكالوريا) والدراسات العليا (الماجيستر). أما النظام الروسي فيتضمن إعداد الكوادر وفقا للتخصصات كيلا تزيد فترة التعليم عن 5 أو 6 أعوام.

يذكر أن روسيا انضمت إلى عملية "بولونيا" في 19 سبتمبر عام 2003 على الرغم من أن التعليم ظل موجها نحو الأولويات الوطنية.

المصدر: نوفوستي