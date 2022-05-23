التلامذة السوريون يوجهون رسائلهم للعسكريين الروس

شهد مركز الثقافة الروسية في دمشق فعالية خاصة حيث كتب التلامذة السوريون، الذين يدرسون اللغة الروسية، رسائل دعم للعسكريين الروس.

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Изучающие русский язык сирийские ученики написали письма российским военнослужащим

Ученики школ Дамаска в Сирии, изучающие русский язык, написали письма поддержки российским военнослужащим. В них они выразили благодарность за обеспечение безопасности в стране и возможность спокойной жизни.

Акция проходила в Русском доме - российском центре науки и культуры. В ней участвовали дети разных возрастов, преимущественно из смешанных семей, где один из родителей говорит на русском, а также изучающие язык в настоящее время. "Дети с учительницей сами предложили написать письма военнослужащим. Им также рассказывали о традиции писем на фронт, поэтому им понятна ее суть. Соотечественники, проживающие в Сирии, с огромной благодарностью относятся к России, к армии, которая их спасла от гибели. Потому что в 2015 году столица была под угрозой захвата боевиками", - рассказал директор центра Николай Сухов.

Всего письма написали порядка 10 детей, они выразили слова поддержки и благодарности военнослужащим. "Я писал письмо солдатам в первый раз, до этого рассказывал стихи на каждое 9 мая. По-моему, главное тут писать от души, ни как по протоколу, а именно от души, и все само пойдет. Я пожелал военным не падать духом, и самое главное, здоровья", - поделился ученик Ричард Альбакри.

"Я писала обращение и благодарила их за помощь Сирии, они так много для нас сделали, и мы сейчас очень рады что можем ходить в школу, не бояться потерять близкого человека, как раньше. Все это с помощью России", - добавила 11-классница Надин Хаж Ибрагим.

Письма затем были переданы заместителю начальника Центра по примирению враждующих сторон Олегу Журавлеву для отправки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции в Украине. По его словам, такая поддержка очень важна для военных. "Все собранные письма будут отправлены на Хмеймим и оттуда в Россию для солдат, которые сейчас выполняют свой долг на Украине. Каждый ученик изложил свое видение, поэтому я думаю в любом случае человеку приятно получить письмо, в котором хорошие мысли. Это прибавляет положительных эмоций и люди понимают, за что они воюют, отдают свои жизни - за этих детей, чтобы они выросли нормальными гражданами", - отметил Журавлев.

Он также добавил, что ученики получат ответ от военнослужащих.