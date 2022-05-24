الدفاع الروسية: الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها كييف يقترب من الخطورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 8.5 مليون شخص يعانون من الجوع في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك قريب من الخطورة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف يتدهور بسرعة ويقترب من الخطورة".

وأضاف أنه "وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن 8.7 مليون شخص يعانون من الجوع في أوكرانيا، كما يعاني 22.8٪ من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية".

وتابع أن "كييف تواصل العمل لإرضاء الغرب بالرغم من نقص الغذاء والتهديد بحدوث أزمة غذائية".

ولفت إلى أن الدول الغربية "التي تنافق بإعلان الدعم الإنساني، تسعى لتصدير الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال ما يسمى بممرات التضامن التي ينخرط فيها الاتحاد الأوروبي، ولا تهتم مطلقا بما سيحدث في البلاد".

وأكد أنه "تم تفريغ مخازن الحبوب الأوكرانية".

ومن جهة أخرى، شدد على أن "دول الغرب لا توقف الهستيريا والاتهامات الكاذبة ضد روسيا حيال خلق أزمة غذاء في العالم".

المصدر: "تاس"