موسكو: تصريحات رئيسة مولدوفا حول الحرب الوطنية العظمى ابتعاد عن الإيجابية في العلاقات مع روسيا

لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موقف رئيسة مولدوفا مايا ساندو حيال الحرب الوطنية العظمى إشارة مقلقة على أن القيادة المولدوفية تبتعد عن الاتجاهات الإيجابية في العلاقات مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان لها إن "ساندو علقت على رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، قائلة: لسنا بحاجة إلى التهاني، نحن بحاجة إلى السلام".

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وأضافت: "الواضح أن هذه التصريحات غير ملائمة، وتقترب من غياب اللباقة".

وتابعت أن "التهاني تم توجيهها إلى مواطني جمهورية مولدوفا وقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وأحفادهم الذين يكرمون تاريخ أجدادهم وأجداد أجدادهم وأعمالهم البطولية".

ولفتت إلى أن "الاحتفالات التي جرت في مولدوفا في 9 مايو أثبتت مرة أخرى أن الشعب المولدوفي يتذكر مآثر الجنود السوفييت وعمال الجبهة الداخلية الذين هزموا الفاشية، حيث نظمت آلاف الأنشطة في جميع أنحاء مولدوفا من خلال وضع الزهور على النصب التذكارية للمحاربين".

وأشارت إلى أن موكب "الفوج الخالد" في كيشيناو جمع حوالي 30 ألف شخص، وأقيمت احتفالات جماعية في بالتي، فولكانستي، أورهي، كومرات، كاهول وسيدر لونجا.

وأوضحت أن العديد من المشاركين تجاهلوا الحظر الذي فرضته السلطات على ارتداء شريط القديس جورج (رمز النصر) المشترك بين جميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق.

وختمت قولها: "الموقف الذي اتخذته رئيسة مولدوفا هو إشارة مقلقة للغاية، ويشهد على الابتعاد المستمر للقيادة المولدوفية عن الإيجابية المتراكمة في العلاقات الروسية المولدوفية".

المصدر: "تاس"