المحققون الروس يتحرون ملابسات محاولة اغتيال عمدة مدينة إنيرغودار

ذكرت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس سيتحرون ملابسات محاولة القوميين الأوكرانيين اغتيال عمدة مدينة إنرغودار بمنطقة زابوروجيا في أوكرانيا، أندريه شيفتشيك.

ووفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن لجنة التحقيق، أصيب العمدة واثنان من حراسه في 22 مايو جراء انفجار في مدخل منزل. وتم زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في خزانة كهربائية. وأضافت لجنة التحقيق أنه وفقا لوكالات إنفاذ القانون المحلية، تلقى شيفتشيك تهديدات متكررة من القوميين الأوكرانيين بعد أن انحاز إلى جانب روسيا.

وقالت لجنة التحقيق: "سيحدد المحققون، كجزء من التحقيق في جرائم القوميين الأوكرانيين، ملابسات محاولة اغتيال عمدة مدينة إنرغودار بمنطقة زابوروجيا الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية".

المصدر: نوفوستي