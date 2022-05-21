لوغانسك تنشر بيانات عن حريق وقع في مارس الماضي جراء القصف الأوكراني لمركز مسنين

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في مارس بسبب حريق بمركز إيواء للمسنين والمعاقين في مدينة كريمينايا جراء قصف القوات الأوكرانية للمنطقة.

وجاء في بيان السلطات: "في مارس 2022، احتجزت العصابات الأوكرانية أكثر من 70 شخصا كرهائن كانوا في مركز كريمنسك للمسنين والمعاقين. ونتيجة للحرائق الناجمة عن قصف من القوات الأوكرانية، توفي أكثر من 50 شخصا احتراقا".

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وفي نهاية أبريل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة الجيش الروسي وقوات لوغانسك الشعبية بشكل كامل على مدينة كريمينايا، التي كان المتطرفون يسيطرون عليها وعاثوا فيها دمارا وقتلا للمدنيين.

المصدر: نوفوستي