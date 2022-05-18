لحظة تدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية "M777" بطائرة بدون طيار الهجومية "كيوب" الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للحظة تدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية(M777) بطائرة بدون طيار الهجومية الروسية "كوب" في أوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، هاجمت القوات الروسية مدافع الهاوتزر الأمريكية (مدفعين) عيار 155 ملم وطاقمها من القوات الأوكرانية بالقرب من قرية بودجورنوي بواسطة طائرة بدون طيار كوب.

تم تطوير "Cube" من قبل شركة كلاشينكوف. مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازمة تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك الكهربائي.

يتم توجيه الطائرة بدون طيار بواسطة صورة الفيديو من الكاميرا، ومن مزايا طائرة "كوب" سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها. اكتملت اختبارات الطائرة في نهاية عام 2021.

وتعتبر طائرة "كوب"

المصدر: نوفوستي