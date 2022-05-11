الدفاع الروسية: النازيون يخططون لتفجير جسر في مدينة دنيبروبيتروفسك لاتهام روسيا
Globallookpress
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن النازيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة دنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا مع اقتراب القوات الروسية منها.
وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغم، وفي حال اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره".
وأضافت: "وفقا للسيناريو الذي تم إعداده، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية".
وأكد أن القوات الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية، وتعامل المدنيين معاملة إنسانية.
المصدر: "سبوتنيك"