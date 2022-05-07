في مثل هذا اليوم مشى بوتين لأول مرة على سجاد الكرملين الأحمر نحو رئاسة روسيا

في مثل هذا اليوم، 7 مايو، من العام 2000 جرت في قصر الكرملين الكبير مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للاتحاد الروسي ليبدأ بذلك ولايته الرئاسية الأولى.

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جاء ذلك بعد أن فاز بوتين، الذي عينه سلفه بوريس يلتسين قائما بأعمال الرئيس إثر استقالته في 31 ديسمبر عام 1999، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 26 مارس 2000 وحصل فيها على 52,94% من الأصوات.

وفي انتخابات 14 مارس 2004 فاز بوتين بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 71,31% من الأصوات.

لم يترشح بوتين للانتخابات الرئاسية عام 2008 بسبب الحظر الدستوري على تولي ثلاث ولايات متتالية، وشغل منصب رئيس الوزراء في ظل رئاسة خلفه دميتري مدفيديف.

وعام 2012 عاد بوتين إلى سدة الرئاسة بعد نيله 63,60% من الأصوات في انتخابات 4 مارس من نفس العام، ليبدأ ولاية جديدة من ست سنوات، بعد أن تم تمديد فترة الولاية بتعديل دستوري نهاية 2008.

وفي 4 مارس 2018 إعيد انتخاب بوتين بأغلبة 76,69% من الأصوات لولاية رئاسية جديدة، تستمر حتى عام 2024.

المصدر: RT