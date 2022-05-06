 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: 17 مصابا على الأقل جراء انفجار قوي في منزل وسط مدريد

استطلاع يظهر مدى ثقة الروس بالرئيس بوتين

أخبار روسيا

استطلاع يظهر مدى ثقة الروس بالرئيس بوتين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syly

جاء في دراسة اجتماعية، أجراها صندوق "الرأي العام"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 78٪ من الروس.

ووفقا للدراسة، قال 78٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون بالرئيس بوتين، واختار 13٪ الإجابة بأنهم "لا يثقون" برئيس الدولة، ووجد 9٪ صعوبة في الإجابة عن السؤال.

ويرى 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه. وأعرب 11٪ من الروس عن وجهة نظر معاكسة. وقال 10٪ إنهم وجدوا صعوبة في الإجابة عن السؤال.

إقرأ المزيد
بوتين: مستوى معيشة الأوروبيين آخذ في التدهور والعقوبات ضد روسيا أحد الأسباب
بوتين: مستوى معيشة الأوروبيين آخذ في التدهور والعقوبات ضد روسيا أحد الأسباب

تم تنفيذ الدراسة في الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو بين 1500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 عاما في أكثر من  104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية من خلال طريقة المقابلات في مكان الإقامة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا