هل يستخدم بوتين "ويكيبيديا"؟

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستخدم مصادر معلومات أكثر موثوقية" من موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية.

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جاء ذلك اليوم الخميس في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس الروسي يستخدم "ويكيبيديا".

في وقت سابق الخميس، قال بوتين خلال لقاء مع المدير العام لجمعية "المعرفة" مكسيم دريفال، إن روسيا بحاجة إلى مشاريع تعليمية تحتوي على معلومات موضوعية وعميقة وتُقدم في الوقت نفسه ببراعة، مضيفا أنه "لا يمكن الاقتصار على ويكيبيديا وحدها".

يذكر أن الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روس كوم نادزور" توعدت موقع "ويكيبيديا" الشهر الماضي بغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل (47 ألف دولار) لنشرها أخبارا مزيفة.

المصدر: "تاس"