جونسون: قرار تبادل الأسيرين البريطانيين لدى روسيا متروك لكييف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن قرار استبدال الأسيرين البريطانيين لدى الجيش الروسي بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المعتقل في كييف، متروك لأوكرانيا.

وقال جونسون في تصريح لـTALK TV: "القرار النهائي لاستبدال أيدن إيسلين وشون بينر المأسورين في ماريوبول بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، متروك للسلطات الأوكرانية".

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وأضاف أن البريطانيين "أسيرا حرب ويخضعان لاتفاقية جنيف وبموجب القانون العسكري يجب ألا يظهرا على شاشات التلفاز".

وشدد على أن لندن "تعمل بشكل مكثف" مع السلطات الأوكرانية على إطلاق سراحهما.

ومن جهة أخرى، أشار جونسون إلى أنه لا يعتبر الأحداث في أوكرانيا مواجهة بين روسيا وحلف "الناتو".

وأكد أن لندن لا تريد أن يتجاوز الصراع في أوكرانيا الحدود الأوكرانية.

المصدر: "تاس"