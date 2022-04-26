 
مباشر

الدفاع الروسية: النازيون يخططون لاستهداف المدنيين في نيكولايف واتهام الجيش الروسي

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: النازيون يخططون لاستهداف المدنيين في نيكولايف واتهام الجيش الروسي
Globallookpress
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swc4

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يحضّرون لفبركات جديدة تتمثل باستهداف المدنيين في نيكولايف جنوب أوكرانيا بقنابل يتم تفجيرها عن بعد، واتهام الجيش الروسي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "النازيين في نيكولايف أعدوا استفزازا معقدا يهدف لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: تدمير 4 قواعد وقود في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: تدمير 4 قواعد وقود في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة

وأضاف: "في منطقة كورابيلني الصغيرة بالقرب من مؤسسة نيكولايف لإصلاح الطائرات على طول شارع زنامينسكايا، جهّز النازيون الجدد عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، ويخططون لتفجيرها في تجمع حاشد للمدنيين واتهام العسكريين الروس".

وأشار إلى أن هذه فبركات إضافية يسعى الغرب وكييف لنشرها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية والترويج لها على أنها "فظائع روسية".

 

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا