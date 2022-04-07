الدفاع الروسية: تدمير 4 قواعد وقود في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت خلال الليلة الماضية بصواريخ عالية الدقة أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في شرق وجنوب أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية خلال الليل الماضي واصلت توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقال: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو والبحر تم خلال الليل الماضي تدمير أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في محيط مدن نيقولايف (ميكولايف) وزابوروجيه وخاركوف وتشوغويف استخدمت لإمداد مجموعات القوات الأوكرانية قرب خاركوف ونيقولايف وفي دونباس بالوقود".

وأكد كوناشيكوف أن سلاح الجو الروسي قصف خلال الليل الماضي 29 هدفا عسكريا، منها مركزا قيادة ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" وسبع بطاريات مدفعية ومستودع للأسلحة والذخيرة الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى 10 مواقع حصينة وتجمعات للآليات القتالية.

وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في ذلك الحين أربع طائرات مسيرة، بينما واصلت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدمها و"أكملت تطهير بلدة سلادكويه من القوميين".

ووفقا لكوناشينكوف، خسرت القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي هذا البلد 125 طائرة و93 مروحية و413 طائرة مسيرة و227 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و1987 دبابة ومدرعة و218 راجمة صواريخ و866 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1894 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT