بوتين يمنح عضوا بمجلس الدوما لقب بطل الاتحاد الروسي على دوره في العملية العسكرية الخاصة
ria.ru
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقب بطل روسيا للنائب في مجلس الدوما ،آدم ديليمخانوف، ونشر بهذا الشأن مرسوم في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
وجاء في المرسوم الرئاسي "على الشجاعة والبطولة التي أبداها خلال العملية العسكرية الخاصة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا، يمنح لقب بطل الاتحاد الروسي إلى آدم سلطانوفيتش ديليمخانوف".
المصدر: نوفوستي