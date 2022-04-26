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مسؤول روسي: أوكرانيا قصفت قرية بمقاطعة بيلغورود

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مسؤول روسي: أوكرانيا قصفت قرية بمقاطعة بيلغورود
Sputnik
روسيا
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أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بقصف أوكرانيا لقرية غولوفتشينو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بأربعة منازل.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية غولوفتشينو بمنطقة غرايفورونوفو".

ويدل تقرير محافظ المقاطعة الذي وصل إلى مكان الحادث فورا بعد وقوع القصف، على أنه لحقت أضرار بأربعة منازل وعدد من المباني غير السكنية. "لحسن الحظ لم يسفر القصف عن وقوع إصابات بين السكان المدنيين. أما المشاكل الأخرى فسنتغلب عليها".

ومساء أمس الاثنين أفاد غلادكوف بقصف أوكرانيا لقرية جورافليوفكا، مما أسفر عن إصابة شخصين.

المصدر: نوفوستي

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