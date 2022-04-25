حاكم بيلغورود الروسية: إصابات جراء القصف على بلدة جورافلوفكا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن وقوع إصابات جراء تعرض بلدة جورافلوفكا المحاذية للحدود مع أوكرانيا للقصف.

وذكر الحاكم أنه كان بصدد التوجه إلى موسكو عندما تلقى اتصالا من رئيسة إدارة البلدة، التي أبلغته بعرض البلدة للقصف.

وأضاف غلادكوف أنه ألغى رحلته إلى موسكو، مضيفا أنه "من الواضح الآن أن هناك جرحى بين المدنيين"، مشيرا إلى أن حتى الآن تم تأكيد إصابة رجل وإمرأة.

وأكد كذلك "تدمير بعض المباني السكنية"، مضيفا أنه سيتم تقييم نطاق الأضرار في وقت لاحق، وأنه "ستتم إعادة إعمار كل ما تم تدميره".

وكانت جورافلوفكا الواقع على بعد نحو كيلومترين عن حدود أوكرانيا، قد تعرضت للقصف في وقت سابق، وتم إعلان حالة الطوارئ فيها وإجلاء السكان.

المصدر: نوفوستي