لافروف: الغرب ينفي حق روسيا في حماية حدودها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب "ينفي حق روسيا في حماية حدودها والأراضي التي يتعرض فيها الروس للاضطهاد".

وقال لافروف في حديث لبرنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى للتلفزيون الروسي، "إنهم يعتبرون أن من حقهم ضمان أمنهم أينما أرادوا، وفي الوقت ذاته ينفون حقنا في حماية حدودنا والأراضي التي يعيش فيها الروس الذين يتعرضون للاضطهاد منذ سنوات طويلة، ويعانون القصف والازدراء والتضييق على حقوقهم اللغوية والثقافية وأعرافهم".

إقرأ المزيد

واعتبر لافروف أن الولايات المتحدة "تدعم التمييز الحقيقي ضد كل ما هو روسي على أعلى المستويات"، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في "قناعتها بمكانها الاستثنائي"، وأن هذا الخطاب يستخدمه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.

وأورد لافروف كذلك تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الذي قال إن "جميع الروس سيدفعون ثمن ما يحدث" في إشارة إلى الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: تاس