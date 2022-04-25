لافروف: كييف تراجعت في المفاوضات مع روسيا بسبب ضغوط واشنطن ولندن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات بين كييف وموسكو.

وقال لافروف في حوار على "القناة الأولى" التلفزيونية الروسية: "الولايات المتحدة وبريطانيا لا تنصحان زيلينسكي بتسريع المفاوضات. يوصونه بالثبات على موقفه".

ونوه إلى أن أوكرانيا رفضت التوقيع على الاقتراحات في جولة المفاوضات في اسطنبول، قائلا إنها كانت خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض.

وأضاف: "أعتقد أن هذه الخطوة إلى الوراء تمت بناء على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين في المرتبة الأولى. وربما لعب البولنديون دورا في هذا أيضا".

المصدر: نوفوستي