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موسكو: سنعامل واشنطن بالمثل إن لم توفر شروط العمل الطبيعية لبعثاتنا الدبلوماسية لديها

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موسكو: سنعامل واشنطن بالمثل إن لم توفر شروط العمل الطبيعية لبعثاتنا الدبلوماسية لديها
Globallookpress
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن الولايات المتحدة ستواجه قيودا على عمل بعثاتها في روسيا إن لم توفر شروط العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية الروسية لديها.

وقال إيفانوف في تصريح للصحفيين: "إذا لم يتم تهيئة الظروف الطبيعية لعمل البعثات الروسية في الولايات المتحدة، فلن تتمكن البعثات الخارجية الأمريكية من العمل هنا بشكل طبيعي".

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وردا على سؤال حول تجميد حسابات البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، أوضح أن موسكو وواشنطن يتواصلان لحل هذه المسألة، مضيفا: "نعم، إنها وصمة عار بالطبع".

وتابع في هذا السياق: "الأمريكيون قالوا إن هذه الخطوة (تجميد الحسابات) ليست مبادرة حكومية، بل هي مبادرة من المصرف نفسه، لذا سيقدمون مخططا يتمثل باقتراح بنك آخر لن يغلق هذه الحسابات".

وختم قوله: "لنرى إلى أين نصل، وكيف سيفون بوعودهم".

المصدر: "تاس"

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