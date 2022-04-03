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الطوارئ الروسية: تسليم 665 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ودونباس

أخبار روسيا

الطوارئ الروسية: تسليم 665 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا ودونباس
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سلمت وزارة الطوارئ الروسية 665 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ومنطقة دونباس.

وجاء في بيان: "10 قوافل من مراكز الإنقاذ دونسكوي ونوجينسك في إميركوم الروسية تتكون من 70 مركبة سلمت 665 طنا من المساعدات الإنسانية.. تشمل المواد الغذائية ومواد البناء والضروريات".

وفي وقت سابق أفادت السلطات بأن وحدات من الجيش الروسي قامت لأول مرة بتسليم مساعدات إنسانية إلى مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف في أوكرانيا.

وفي نهاية مارس الماضي، أفادت السلطات بأن روسيا سلمت مايقارب من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان منطقة دونباس وأوكرانيا.

المصدر: تاس

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