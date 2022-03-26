بايدن بهفوة ثانية في خطاب واحد: الدولار يساوي 200 روبل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sope
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بهفوة ثانية في خطابه الذي ألقاه في وارسو عقب اختتام جولته الأوروبية، حيث اعتقد أن الدولار الأمريكي الواحد يساوي 200 روبل روسي.
وقال بايدن إن "العقوبات ضد روسيا أدت إلى حقيقة مفادها أن الدولار الأمريكي الواحد يساوي 200 روبل روسي"، فيما هبط الدولار إلى 95 روبلا بعد قرار تسعير روسيا غازها المباع إلى دول العقوبات بالروبل.
وفي الخطاب نفسه، تلعثم بايدن خلال لفظه لاسم مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك، حيث سماها "متروبول".
المصدر: RT