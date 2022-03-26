بالفيديو.. بايدن يتلعثم ويخطىء في تسمية مدينة ماريوبول

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في لفظ مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك، وسماها "متروبول".

وخلال كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو في اختتام جولته الأوروبية، تلعثم بايدن مرارا خلال الحديث عن مدينة ماريوبول، حيث أخطأ في تسميتها مطلقا عليها مدينة "متروبول".

وماريوبول، هي ثاني أكبر مدينة في أراضي جمهورية دونيتسك، وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فهي أكبر ميناء على بحر آزوف.

وعام 2014 مع إعلان الجمهورية الشعبية كان عدد سكان المدينة حوالي 450 ألف نسمة.

وفي يونيو وقعت المدينة تحت سيطرة كتيبة "آزوف" النازية التابعة للجيش الأوكراني، والتي عاثت فسادا في المدينة وروعت سكانها حتى وصول قوات دونيتسك مدعومة بتغطية نارية من الجيش الروسي الذي تطوق قواته المدينة الآن، وتجلي السكان عنها قبل اقتحامها.

المصدر: RT